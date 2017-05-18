В Вологде выставлена на торги квартира обанкротившегося экс-замглавы Минсельхоза Георгия Сажинова

Квартира обанкротившегося экс-замглавы Минсельхоза Георгия Сажинова, расположенная в доме №42 по улице Мира в Вологде, выставлена на торги. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, начальная цена лота – 1,35 млн рублей.

Кроме того, покупателям предлагают приобрести два земельных участка за 2,2 и 3,4 млн, расположенных в Сямженском районе Вологодской области. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 мая по 20 июня.

Уроженец Вологды Георгий Сажинов в 2001-2003 годах занимал пост замминистра сельского хозяйства России. После этого он возглавлял "Нутринвестхолдинг" (головная компания "Нутритека"), который в 2014 году был признан банкротом и ликвидирован, сообщает портал Milknews.ru . 1 августа 2016 года арбитражным судом Москвы сам Сажинов также был признан банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества.

Отметим, что торги по продаже имущества Сажинова проводятся уже во второй раз. В апреле этого года из семи выставленных на продажу лотов был продан только один. В этот лот, в частности, вошли 99,5% доли в ООО "Интеркапитал Вологда" (Вологда), а победителем в торгах был признан С.Б.Таласов. Человек с такой фамилией и инициалами является гендиректором зарегистрированной в марте 2017 года компании "Медвежья гора", расположенной в Вологде. Основными видами ее деятельности являются охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.