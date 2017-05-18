Зарегистрированное менее полугода назад «Вологодское птицеводство» уже задолжало газовикам более 2 млн рублей

Ермаковская и Вологодская птицефабрики с марта накопили задолженность за газ 2,1 млн рублей. Сейчас эти птицефабрики входят в ООО «Вологодское птицеводство», которое было зарегистрировано 5 декабря 2016 г..

Всего без газоснабжения из-за долгов рискуют остаться 60 предприятий Вологодской области. Общая сумма их задолженности за газ превысила 28 млн рублей, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Вологда».

Самая большая сумма долга у ОАО «Стройиндустрия»: фирма не платила за «голубое топливо» три месяца и теперь должна ресурсоснабжающей компании 9,1 млн рублей. Еще 2,4 млн рублей нужно выплатить газовикам предприятию «Соколстром». Еще один крупный должник - «Вохтожский ДОК», задолженность фирмы за январь-май составляет 1,9 млн рублей. Более миллиона рублей составляют задолженности совхоза Заречье и «Вологодской молочной компании» (Череповец).

Если неплательщики не рассчитаются с долгами, их ждут отключения и ограничения поставок газа. Они будут проводиться после окончания отопительного сезона – в период с 22 мая по 7 июня.