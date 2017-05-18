В Вологодской области темпы строительства жилья упали за год на 44%

В Вологодской области за год почти в два раза снизились темпы строительства жилых домов. Так, в январе-апреле 2017 года в регионе было введено в эксплуатацию 159 253 кв. метров жилья, что составляет только 55,8 % от объемов, введенных в эксплуатацию за этот же период прошлого года, сообщает Вологдастат.

При этом особенно сильно сократился ввод в эксплуатацию жилья, возводимого индивидуальными застройщиками. Его за указанный период 2017 года было построено 30 002 кв. метров, что на 64.8 % меньше, чем год назад.