На улице Конева в Вологде иномарка на повороте сбила мотоциклиста

18.05.2017 [Происшествия]

В Вологде накануне вечером иномарка столкнулась с мотоциклом. ДТП произошло возле дома №17 на улице Конева, сообщает областное управление ГИБДД.

Около 20.30 водитель кроссовера «Митсубиси», поворачивая налево, не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда», произошло столкновение. В результате мотоциклист получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и травму брюшной полости, пассажир – 29 летняя женщина – перелом бедра.

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