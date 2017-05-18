На улице Конева в Вологде иномарка на повороте сбила мотоциклиста

В Вологде накануне вечером иномарка столкнулась с мотоциклом. ДТП произошло возле дома №17 на улице Конева, сообщает областное управление ГИБДД.

Около 20.30 водитель кроссовера «Митсубиси», поворачивая налево, не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда», произошло столкновение. В результате мотоциклист получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и травму брюшной полости, пассажир – 29 летняя женщина – перелом бедра.