В Череповце будут судить врача-нарколога, за взятки выдававшего фиктивные справки об отсутствии опьянения

18.05.2017 [Общество]

В Череповце передано в суд дело врача-нарколога областного наркодиспансера. Медика обвиняют в служебном подлоге, получении взяток за фиктивные справки об отсутствии признаков опьянения у пациентов, а также в посредничестве по делу о взятках Сергея Жукова, бывшего главврача городской больницы №2. Примечательно, что некоторые череповчане, просившие выписать ложные справки за взятку, денег врачу так и не отдали.

По версии следствия, в 2015-2016 годах череповчане, которых работодатель поймал на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, стараясь избежать дисциплинарной ответственности, передавали подозреваемому от 30 до 50 тысяч рублей в качестве взятки. За вознаграждение нарколог выдавал фиктивную справку с заниженными показателями содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Обвиняемый вносил в акты ложные сведения об отсутствии у нетрезвых горожан признаков алкогольного опьянения. Не имевшие при себе требуемой суммы денег череповчане, договорившись с обвиняемым, покидали кабинет с подложным документом и, возвращаясь позднее, расплачивались с ним, а некоторые из них так и не отдали обещанных сумм врачу, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Всего в данный момент известно о 21 выданной таким образом справке. Кроме того, медика обвиняют в посредничестве в получении взятки другим наркологом диспансера от бывшего врача горбольницы №2 Сергея Жукова.

- В тот день, когда Жукова поймали пьяным за рулем, он позвонил своему приятелю-наркологу, но он был дома, а не на дежурстве. Жуков попросил обвиняемого посодействовать, и тот приехал в областной наркодиспансер и договорился с другим наркологом о выдаче справки об отсутствии у водителя признаков алкогольного опьянения. Позднее Жуков передал обвиняемому деньги для сотрудников ДПС и для нарколога. Ту сумму, которую он оставил себе, он получил в качестве вознаграждения за посредничество, - рассказала Newsvo старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Летенкова.

Напомним, что самому Сергею Жукову ответственности за дачу взятки удалось избежать: Череповецкий городской суд закрыл возбужденное в отношении его уголовное дело в связи с «деятельным раскаянием» подсудимого. Сейчас он возглавляет частную клинику в Ленинградской области. Наркологу, выдавшему справку о трезвости пьяного водителя, назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Сотрудников ДПС, получивших взятки, также осудили: один из них получил 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 10-кратном размере суммы взятки, второй – 1 год и 7 месяцев условного срока.
 

Тэги: взятки, здравоохранение, пьяные водители
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