Суд приговорил убийцу череповчанки Елены Комягиной к 17 годам колонии строгого режима

18.05.2017 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор убийце 18-летней Елены Комягиной. Виктор Терешок признан виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Еще два выявленных следователями изнасилования доказать не удалось.

Напомним, 3 мая 2016 года около двух часов ночи Елена Комягина вышла из дома на улице Комсомольской в Череповце в неизвестном направлении, после чего пропала без вести. Долгое время правоохранители не могли установить местонахождение череповчанки, поэтому было возбуждено дело об убийстве. Выяснилось, что в тот вечер девушка поспорила с подсудимым возле бара в ночном клубе. Позднее Терешок встретил ее на перекрестке улицы Заречной и Серова переулка Череповца и увез на своей «Шкоде Октавия» в район гаражных кооперативов на Северном шоссе. Он изнасиловал девушку, избил и задушил, чтобы скрыть преступление. Погрузив тело девушки в багажник автомашины, он вывез и укрыл его на свалке, забросав мусором.

Ранее следственный комитет сообщал, что во время расследований убийства Комягиной также выяснилась причастность подозреваемого к двум изнасилованиям, совершенным пять лет назад. По версии следователей, в июне 2011 года обвиняемый, работая водителем такси, ночью увидел на улице пьяную девушку и предложил ее подвезти. Мужчина увез ее в гаражный кооператив на улице Маяковского и, заблокировав двери автомашины, совершил изнасилование. Кроме того, в октябре 2011 года, также ночью, он остановился у подъезда жилого дома. Там машину такси ждала другая череповчанка. Ничего не подозревая, она села к нему в машину и попросила подвезти домой, но вместо этого таксист проехал в гаражный кооператив, где также ее изнасиловал. Девушкам удалось от него убежать.

- По одному эпизоду 2011 года государственный обвинитель отказался от обвинения. По аналогичным основаниям и второй эпизод 2011 года суд счел не доказанным, - сообщает сайт Вологодского областного суда.

В итоге Терешок был признан виновным только в убийстве и изнасиловании Елены Комягиной. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховном Суде РФ.

Тэги: приговор, убийство, изнасилование
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