Череповчанки выиграли Международный турнир по тяжелой атлетике

Спортсменки из Череповца одержали победу на Международном турнире по тяжелой атлетике. Соревнования "Янтарная штанга" проходили с 11 по 14 мая в Калининграде, в них приняли участие более 70 спортсменов из разных регионов России, а так же из Германии, Португалии, США, Литвы, Латвии и Эстонии. Вологодскую область на туринире представляли воспитанницы отделения тяжелой атлетики ДЮСШ №3 Череповца.



В итоге череповчанка Виктория Пьянкова стала победительницей в весовой категории свыше 69 кг, в сумме взяв вес 138 кг (рывок 58 кг и толчок 80 кг). Девушка заняла второе место в общем зачете. А Ольга Воробьева, мастер спорта России, стала победительницей в весовой категории до 53 кг среди женщин, показав суммарный результат 129 кг, что позволило ей стать третьей в абсолютном зачете.





