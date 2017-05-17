Череповчанки выиграли Международный турнир по тяжелой атлетике

17.05.2017 [Спорт]

Спортсменки из Череповца одержали победу на Международном турнире по тяжелой атлетике. Соревнования "Янтарная штанга"  проходили с 11 по 14 мая в Калининграде, в них приняли участие более 70 спортсменов из разных регионов России, а так же из Германии, Португалии, США, Литвы, Латвии и Эстонии. Вологодскую область на туринире представляли воспитанницы отделения тяжелой атлетики ДЮСШ №3 Череповца.

В итоге череповчанка Виктория Пьянкова стала победительницей в весовой категории свыше 69 кг, в сумме взяв вес 138 кг (рывок 58 кг и толчок 80 кг). Девушка заняла второе место в общем зачете. А Ольга Воробьева, мастер спорта России, стала победительницей в весовой категории до 53 кг среди женщин, показав суммарный результат 129 кг, что позволило ей стать третьей в абсолютном зачете.


 

Тэги: Тяжелая атлетика
Фото: vk.com/sport_d3
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