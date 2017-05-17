В Соколе сгорел деревянный 20-квартирный жилой дом

В Соколе сегодня днем загорелся деревянный двадцатиквартирный дом №13 по улице Проходной. Очевидцы сообщили о пожаре около 14 часов.

- Дом жилой, 9 квартир приватизировано, остальные муниципальные. В доме прописано 37 человек. Погибших и пострадавших нет, огнем уничтожена кровля, пострадали помещения второго этажа. Решается вопрос с расселением жильцов, - рассказали Newsvo в управлении МЧС по Вологодской области.

Причина пожара устанавливается.