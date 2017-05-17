За 27 лет в Вологодской области стало в три раза меньше детских садов

За последние 27 лет количество детских садов в Вологодской области уменьшилось почти в три раза.

По информации «Вологдастата», в 1990 году в Вологодской области работали 1195 детских садов, из них 490 в городе и 705 в сельской местности.

К 2010 году количество действующих дошкольных учреждений сократилось почти в два раза - их стало 600: 299 детских сада работали в городе и 301 в сельской местности. К 2016 году работающих детских садов в Вологодской области стало еще меньше: 404 дошкольных учреждения, 267 работали в городе, 137- на селе.

Количество детей, посещающие дошкольные учреждения, также сократилось. В 1990 году детские сады посещали 106,5 тысяч ребят, а в 2016 году – 76,9 тысяч.

При этом мест в детсадах в городах области стало больше, а в сельской местности - меньше. Так, в 1990 году на 1000 детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет ) в городской местности было 680 мест, в сельской - 787. А в 2016 году в городской местности было 849 мест, в сельской - 686. Напомним, что население в деревнях и селах области также сокращается.