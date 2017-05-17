За 27 лет в Вологодской области стало в три раза меньше детских садов

17.05.2017 [Общество]

За последние 27 лет количество детских садов в Вологодской области уменьшилось почти в три раза.

По информации «Вологдастата», в 1990 году в Вологодской области работали 1195 детских садов, из них 490 в городе и 705 в сельской местности.

К 2010 году количество действующих дошкольных учреждений сократилось почти в два раза - их стало 600: 299 детских сада работали в городе и 301 в сельской местности. К 2016 году работающих детских садов в Вологодской области стало еще меньше: 404 дошкольных учреждения, 267 работали в городе, 137- на селе.

Количество детей, посещающие дошкольные учреждения, также сократилось. В 1990 году детские сады посещали 106,5 тысяч ребят, а в 2016 году – 76,9 тысяч.

При этом мест в детсадах в городах области стало больше, а в сельской местности - меньше. Так, в 1990 году на 1000 детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет ) в городской местности было 680 мест, в сельской - 787.  А в 2016 году в городской местности было 849 мест, в сельской - 686. Напомним, что население в деревнях и селах области также сокращается.

Тэги: детсады, дети
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У жильцов появится законная возможность не платить за "коммуналку"
В Вологде пристава, которая присвоила около миллиона рублей и съездила на Гоа, осудили условно
В Вологде пьяный водитель ВАЗа зажал руку инспектора ДПС и протащил его за машиной полкилометра
Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Вологде по утрам начал ездить дополнительный троллейбус до вокзала
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В вологодском УФАС заявили, что не могут повлиять на ценовую политику «Лукойла»
В центре Вологды загорелся автобус ПАТП-1
16.05.2017 [БлогоVO]

...и не краснеют!

2867
11
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

6828
4
12.05.2017 [Общество]

В Вологде опять обещают контролировать движение автобусов и троллейбусов с помощью системы мониторинга

1709
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанки выиграли Международный турнир по тяжелой атлетике
В Соколе сгорел деревянный 20-квартирный жилой дом
За 27 лет в Вологодской области стало в три раза меньше детских садов
Дорогу Тарнога-Илезский погост обещают отремонтировать до конца 2018 года
В мае в Центре доктора Бубновского в санатории «Новый источник» действует скидка
В Вологодском районе уволенный со службы пристав продолжал принимать от должников деньги
В Вологде прошел общероссийский фан-турнир по футболу среди болельщиков
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

6828
0
17.05.2017 [БлогоVO]

Вологодская деревня, Будем жить!  Гора Мастеров. Верхняя! 

286
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

573
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика