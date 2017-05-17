Дорогу Тарнога-Илезский погост обещают отремонтировать до конца 2018 года

17.05.2017 [Общество]

Дорога Тарнога – Илезский Погост должна быть отремонтирована до конца 2018 года, такое поручение руководству Тарногского района сегодня дал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- В мою онлайн-приемную практически ежедневно поступают обращения тарножан. Больше всего жалоб на участок, проходящий через деревни Рылковская и Кремлево, - подчеркнул Олег Кувшинников. – Этот двухкилометровый отрезок находится на балансе муниципалитета, но очевидно, что район не собирается принимать мер по поддержанию его в нормативном состоянии.

Департамент финансов области выделит Тарногскому району целевой бюджетный кредит, средства которого будут направлены на подготовку проекта и проведение ремонтно-восстановительных работ на указанном участке.

- Все работы должны быть завершены до конца 2018 года. После того, как участок Рылковская - Кремлево будет приведен в нормативное состояние, поручаю департаменту дорожного хозяйства и транспорта принять его в областную собственность, - резюмировал глава региона.

В 2017 году на содержание региональных автомобильных дорог Тарногского района планируется выделить свыше 54,5 млн. рублей, сообщает сайт областного правительства. За счет этих средств запланировано проведение ряда ремонтных работ на участке до Илезского Погоста, в том числе грейдирование, подсыпка песчано-гравийной смесью, а также очистка водопропускных труб.

Напомним,  30 апреля жители нескольких деревень Тарногского района вышли на митинг, требуя ремонта дороги Тарнога-Илезский погост и завершения строительства объезда вокруг населенных пунктов Рылковская и Кремлево. Акция прошла в деревне Слуда 30 апреля, ее участниками стали более 300 человек.

Тэги: ремонт дорог
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