В мае в Центре доктора Бубновского в санатории «Новый источник» действует скидка

Впервые скидки на занятия в Центре доктора Бубновского в санатории «Новый источник». Скидка в 15 % на занятие кинезитерапией действует весь май.



Гимнастика по методу Бубновского позволяет избавится от болей в спине и суставах, без операции решить проблемы, которые возникают при появлении грыж межпозвонковых дисков. Кинезитерапия по Бубновскому - это комплекс специальных упражнений с правильно подобранными нагрузками и поставленным дыханием. Не стоит путать занятия по методу Бубновского с занятиями в обычном тренажерном зале.

Перед занятиями каждый пациент проходит осмотр врача-кинезитерапевта и тестирование. После этого для пациента составляется индивидуальная программа занятий, где прописаны необходимые нагрузки, упражнения и тренажеры. Рекомендации составляются с учетом жалоб и физического состояния пациента. Занятия проводятся с инструкторами.



Кроме занятий кинезитерапией в программу «Центр доктора Бубновского» входят: знаменитые минеральные ванны, лечебные души, аппликации грязи, аппаратный массаж и инфракрасная сауна.



Получить более подробную информацию и забронировать номер можно по тел. 8-800-200-13-55 (Звонок по России бесплатный)



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