В Вологодском районе уволенный со службы пристав продолжал принимать от должников деньги

17.05.2017 [Общество]

В Вологодском районе бывший судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом за присвоение денег, принятых от должника.

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Вологодскому району в декабре 2015 - январе 2017 года, находясь по месту службы, по исполнительному производству получил пятью частями от должника 31 тысячу рублей. Принятые им деньги он не передал на депозитный счет, а потратил их по своему усмотрению.

В отношении вологжанина было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области в ходе расследования выяснилось, что уже после увольнения судебный пристав продолжал принимать от должников деньги. В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено два новых уголовных дела по статьям о присвоении и мошенничестве.

По версии следствия, в 2016-2017 годах он получил от должника в счет уплаты долга 311 тысяч рублей, которые не передал коллегам для сдачи в банк. В марте 2017 года, будучи уволенным со службы, введя в заблуждение того же должника, он принял еще 25 тысяч рублей. При этом мужчина умолчал, что уже не работает судебным приставом-исполнителем.

Тэги: приставы, мошенничество
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