В Вологде прошел общероссийский фан-турнир по футболу среди болельщиков

17.05.2017 [Спорт]

14 мая в Вологда на стадионе «Динамо» состоялся фан-турнир по футболу среди болельщиков «Вологодский Фанат». Гостями и участниками турнира стали болельщики из Москвы, Вологодской, Костромской, Архангельской и других областей.

В турнире болельщиков участвовали 24 команды (около 300 человек). Победу в финале одержала команда «Иди сюда», обыграв в серии пенальти команду «Спартак-Чукотка».

В Вологодской области сейчас нет профессионального футбола. Футбольный клуб «Динамо» (Вологда) не так давно прекратил своё существование, и теперь коллектив воссоздан и финансируется на средства болельщиков. Некоторое время назад была организована общественная организация «Мы Динамо», задачей которой является поддержка спорта в Вологодской области, и воссоздана академия спорта «Динамо», сообщает официальный сайт болельщиков «Динамо-Москва».

После турнира в дирекции стадиона «Динамо» состоялся круглый стол с участием представителей спортивных клубов Вологды, общественных организаций поддержки спорта Вологодской области, клуба болельщиков «Динамо», а также ветеранов «Динамо» (Вологда), общественной организации «Мы Динамо» и представителей болельщиков ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), проживающих в Вологодской области.

Обсуждались в том числе вопросы развития профессионального футбола в регионе, привлечение финансирования в спорт.

- Часто случается, когда футбольные клубы регионального масштаба прекращают своё существование. В этом случае футбольная жизнь в этом районе прекращается. Нарушается многолетний баланс связей. Молодёжь перестаёт интересоваться и заниматься спортом, начинает слоняться без дела по улицам. Деятельность нашей организации «Мы Динамо» призвана системно вести работу с молодёжью и развивать спорт, - рассказал председатель Вологодского отделения клуба болельщиков «Динамо», руководитель движения «Мы Динамо» Иван Серафимин.
 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/fanclubdynamomoscow
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