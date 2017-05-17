В Вологде прошел общероссийский фан-турнир по футболу среди болельщиков

14 мая в Вологда на стадионе «Динамо» состоялся фан-турнир по футболу среди болельщиков «Вологодский Фанат». Гостями и участниками турнира стали болельщики из Москвы, Вологодской, Костромской, Архангельской и других областей.

В турнире болельщиков участвовали 24 команды (около 300 человек). Победу в финале одержала команда «Иди сюда», обыграв в серии пенальти команду «Спартак-Чукотка».

В Вологодской области сейчас нет профессионального футбола. Футбольный клуб «Динамо» (Вологда) не так давно прекратил своё существование, и теперь коллектив воссоздан и финансируется на средства болельщиков. Некоторое время назад была организована общественная организация «Мы Динамо», задачей которой является поддержка спорта в Вологодской области, и воссоздана академия спорта «Динамо», сообщает официальный сайт болельщиков «Динамо-Москва».

После турнира в дирекции стадиона «Динамо» состоялся круглый стол с участием представителей спортивных клубов Вологды, общественных организаций поддержки спорта Вологодской области, клуба болельщиков «Динамо», а также ветеранов «Динамо» (Вологда), общественной организации «Мы Динамо» и представителей болельщиков ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), проживающих в Вологодской области.

Обсуждались в том числе вопросы развития профессионального футбола в регионе, привлечение финансирования в спорт.