В Вологде планируют заменить асфальт на улицах Яшина, Петина, Зосимовской и Чехова

2250 квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Вологде на прошлой неделе. В канун празднования Дня Победы ямочный ремонт был проведен в центральной части города: на улицах Мира и Орлова.

- Кроме того, работы по частичной замене асфальтного покрытия были произведены и на других улицах города, таких как Карла Маркса, Добролюбова, Щетинина, Преображенского, Гагарина. Также ремонт коснулся и путепровода по улице Панкратова. Ежедневно в ночное время на проблемных участках автодорог работает три бригады. Первая – фрезерует, вторая – асфальтирует и специальная третья бригада работает по предписаниям ГИБДД, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в этом году планируется замена асфальта на улицах Яшина, Петина, Зосимовской и Чехова. Как сообщает пресс-служба администрации, городские власти уже объявили аукционы на выполнение работ по их ремонту. После проведения необходимых процедур будет определен подрядчик. В срок до 30 сентября работы по замене верхнего слоя асфальтового покрытия на этих улицах должны быть завершены.