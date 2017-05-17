Муниципалитетам Вологодской области выделят субсидии на уличное освещение

Вологодская область в этом году выделит муниципалитетам 23,8 млн рублей субсидий на уличное освещение. Об этом во время интернет-брифинга рассказала начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

- Что касается новых направлений целевой финансовой помощи из областного бюджета, при формировании межбюджетных отношений на 2017 год были учтены расходы на уличное освещение в сумме 184,8 миллиона рублей. Впервые в областном бюджете предусмотрены субсидии на уличное освещение муниципальных образований области в сумме 23,8 млн.рублей, - отметила Валентина Артамонова.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного правительства, в бюджете предусмотрены новые виды субсидий, направленных на улучшение благоустройства городов в сумме 350 млн. рублей, на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 4,1 млн. рублей. В сравнении с прошлым годом в 2,5 раза (до 49,5 млн. рублей) увеличен объем субсидий на реализацию проекта «Народный бюджет».

Валентина Артамонова также рассказала, что с 2018 года местные бюджеты будут поддерживать с учетом выполнения муниципальными районами и городским округами показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами. Речь идет о сокращении задолженности по налоговым доходам, просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга. При невыполнении данных показателей объем дотации будет корректироваться до 10% от ее планового размера.

Начальник департамента финансов напомнила о внедренной в 2012 году практике замены дотаций муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Ежегодно таким образом передается от 2,5 до 2,8 млрд. рублей. В результате в 2017 году 11 районов вышли на бездотационный уровень.