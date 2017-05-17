В Белозерском районе ищут трех пропавших рыбаков

17.05.2017 [Происшествия]

Спасатели ищут трех рыбаков, пропавших в Белозерском районе на Лесном озере.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, 10 мая трое родственников - два брата пенсионного возраста и 35-летний сын одного из мужчин - отправились на рыбалку и не вернулись. Спасатели начали поиски пропавших.

Со слов главного государственного инспектора по маломерным судам Светланы Серебровой, машина рыбаков обнаружена в 7 км от озера, так как проехать на транспорте до озера невозможно. Более того, 4 км от озера – одно сплошное болото. Также найдена лодка рыбаков, перевернутая вверх дном, и плавающие вещи. Поиски идут по всему периметру озера.

Всего с начала сезона навигации в Вологодской области уже утонули 5 человек и пятерых сейчас ищут.

Тэги: рыбаки, пропавшие
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У жильцов появится законная возможность не платить за "коммуналку"
В Вологде пристава, которая присвоила около миллиона рублей и съездила на Гоа, осудили условно
В Вологде пьяный водитель ВАЗа зажал руку инспектора ДПС и протащил его за машиной полкилометра
В Вологде по утрам начал ездить дополнительный троллейбус до вокзала
Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды
В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения
В вологодском УФАС заявили, что не могут повлиять на ценовую политику «Лукойла»
Арбитражный суд признал незаконным аукцион о платных парковках в Вологде
Экс-руководитель департамента городского хозяйства стал директором УК "Фрязиново" в Вологде
В центре Вологды загорелся автобус ПАТП-1
16.05.2017 [БлогоVO]

Большая школа начинается с большого вранья

1761
3
17.05.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом

1066
0
16.05.2017 [Общество]

Фирма депутата Вологодской гордумы купила подвал исторического здания в центре Вологды

3917
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде планируют заменить асфальт на улицах Яшина, Петина, Зосимовской и Чехова
Муниципалитетам Вологодской области выделят субсидии на уличное освещение
В Белозерском районе ищут трех пропавших рыбаков
Вологжан бесплатно проконсультируют по поводу родинок и пигментных пятен
В Вологде пройдет бесплатная книжная ярмарка
Капитан теплохода перевозил на пароме из Кузино в Великий Устюг 36 пассажиров вместо 12
В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом
 
10.05.2017 [Общество]

"По поводу маршрутов 37 и 37э. Это сущий ад": вологжане жалуются на нового перевозчика

6690
0
17.05.2017 [БлогоVO]

Горы мусора

362
0
17.05.2017 [Обзор Прессы]

"Нерентабельный" ГУЛАГ

16
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика