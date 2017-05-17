В Белозерском районе ищут трех пропавших рыбаков

Спасатели ищут трех рыбаков, пропавших в Белозерском районе на Лесном озере.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, 10 мая трое родственников - два брата пенсионного возраста и 35-летний сын одного из мужчин - отправились на рыбалку и не вернулись. Спасатели начали поиски пропавших.

Со слов главного государственного инспектора по маломерным судам Светланы Серебровой, машина рыбаков обнаружена в 7 км от озера, так как проехать на транспорте до озера невозможно. Более того, 4 км от озера – одно сплошное болото. Также найдена лодка рыбаков, перевернутая вверх дном, и плавающие вещи. Поиски идут по всему периметру озера.

Всего с начала сезона навигации в Вологодской области уже утонули 5 человек и пятерых сейчас ищут.