Вологжан бесплатно проконсультируют по поводу родинок и пигментных пятен

17.05.2017 [Общество]

Акция «День ранней диагностики и профилактики меланомы» пройдет в Вологде 19 мая. В пятницу врачи-онкологи проконсультируют жителей области с различными новообразованиями кожи - родинками, пигментными новообразованиями.

Прием будет проводиться с 9 до 13 часов на Советском проспекте, 102-б (конференц-зал). Направление от врачей территориальных поликлиник не требуется, обследование может пройти любой желающий. Кроме того, 22 мая консультативный прием по раннему выявлению меланомы проведет врач-онколог вологодской городской поликлиники №1 (ул. Мальцева, 45) с 9 до 13 часов. Пациентов будут ждать в Центре здоровья на 3-м этаже поликлиники. Прием проводится в порядке очереди, сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

Меланома - опухоль, развивающаяся из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент кожного загара. К факторам риска развития меланомы относятся избыток ультрафиолетового облучения, солнечные ожоги, наличие большого числа «родинок», травматизация родинок.  По статистике, меланома чаще развивается у женщин, чем у мужчин.

Как сообщает департамент здравоохранения области, «День борьбы с меланомой» призван обратить внимание общества на онкологическое заболевание, которое достаточно легко излечить на ранней стадии его развития.

 

Тэги: здравоохранение, меланома
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