В Вологде пройдет бесплатная книжная ярмарка

В Вологде пройдет книжный фримаркет. Стать его участником может любой желающий: для этого необходимо принести с собой книгу, а взамен выбрать любую понравившуюся книгу.

- На книжном фримаркете будут предложены книги, которые не востребованы читателями нашей библиотеки. Книги не из фондов, в свое время их подарили читатели. Это и детективы, и фантастика, и детские книги советского издания, и другие, - рассказала куратор проекта Лариса Козлова.

Книжная ярмарка приурочена к Общероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 мая.

Обменяться книгами можно будет 25 мая возле здания Областной библиотеки им. Бабушкина с 11 до 18:00. Все желающие, готовые поделиться книгами, могут принести их заранее в кабинет №1 в библиотеку на М. Ульяновой, 1.

Книги, которые не найдут своего читателя, пополнят фримаркет библиотеки, который работает в фойе здания.