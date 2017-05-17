В Вологде пройдет бесплатная книжная ярмарка

17.05.2017 [Культура]

В Вологде пройдет книжный фримаркет. Стать его участником может любой желающий: для этого необходимо принести  с собой  книгу, а взамен выбрать любую понравившуюся книгу.

- На книжном фримаркете будут предложены книги, которые не востребованы читателями нашей библиотеки. Книги не из фондов, в свое время их подарили читатели. Это и детективы, и фантастика, и детские книги советского издания, и другие, - рассказала куратор проекта  Лариса Козлова.

Книжная ярмарка приурочена к Общероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 мая.

Обменяться книгами можно будет 25 мая возле здания Областной библиотеки им. Бабушкина с 11 до 18:00. Все желающие, готовые поделиться книгами, могут принести их заранее в кабинет №1 в библиотеку на М. Ульяновой, 1.

Книги, которые не найдут своего читателя, пополнят фримаркет библиотеки, который работает в фойе здания.

Тэги: книги, ярмарки, библиотеки
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