Капитан теплохода перевозил на пароме из Кузино в Великий Устюг 36 пассажиров вместо 12

17.05.2017 [Общество]

В Великом Устюге в отношении капитана теплохода возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте, капитан маломерного судна осуществлял пассажирские и транспортные перевозки по маршруту Кузино – Великий Устюг и обратно по рекам Северная Двина и Сухона.  При этом он перевозил 36 пассажиров, в том числе 3 несовершеннолетних при пассажировместимости судна 12 человек.

На борту баржи размещалось 9 легковых автомобилей, 2 грузовых и 3 мотоцикла. В момент транспортировки автомобилей с пассажирами в салоне на барже имелось 17 спасательных жилетов, 2 из которых являются детскими, то есть имевшихся на борту судна спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Кроме того, автомобили располагались на барже очень плотно друг к другу, что исключало возможность экстренного выхода из салона автомобиля граждан. При этом автомобили не были оборудованы дополнительными противооткатными упорами, а въездные аппарели баржи в момент движения судна по воде находились в опущенном положении, что могло привести к скатыванию автомобилей в воду.

Тэги: паром, нарушения, пассажироперевозки
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