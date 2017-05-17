Капитан теплохода перевозил на пароме из Кузино в Великий Устюг 36 пассажиров вместо 12

В Великом Устюге в отношении капитана теплохода возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте, капитан маломерного судна осуществлял пассажирские и транспортные перевозки по маршруту Кузино – Великий Устюг и обратно по рекам Северная Двина и Сухона. При этом он перевозил 36 пассажиров, в том числе 3 несовершеннолетних при пассажировместимости судна 12 человек.

На борту баржи размещалось 9 легковых автомобилей, 2 грузовых и 3 мотоцикла. В момент транспортировки автомобилей с пассажирами в салоне на барже имелось 17 спасательных жилетов, 2 из которых являются детскими, то есть имевшихся на борту судна спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Кроме того, автомобили располагались на барже очень плотно друг к другу, что исключало возможность экстренного выхода из салона автомобиля граждан. При этом автомобили не были оборудованы дополнительными противооткатными упорами, а въездные аппарели баржи в момент движения судна по воде находились в опущенном положении, что могло привести к скатыванию автомобилей в воду.