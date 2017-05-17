В Вологодском районе сотрудник УФСИН оказался наркоманом

17.05.2017 [Происшествия]

В Фофанцево с крупной дозой психотропного наркотика задержали сотрудника областного УФСИН, сообщает региональное управление следственного комитета.

- По версии следствия, 12 мая 2017 года подозреваемый, будучи должностным лицом учреждений и органов уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Вологодской области, находясь на территории г. Вологда без цели сбыта, с целью личного употребления, незаконно приобрел психотропное вещество массой 3,659 г, которая отнесена к крупному размеру, - говорится в сообщении ведомства.

После покупки мужчина хранил вещество при себе и перевез его на автомобиле в поселок Фофанцево, где и был настигнут сотрудниками УМВД и УФСИН России по Вологодской области. В ночь на 13 мая подозреваемый был задержан, судом назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ» продолжается.

Тэги: УФСИН, наркотики
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