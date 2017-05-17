Прокуратура через суд обязала администрацию Белозерска обеспечить жителей качественной питьевой водой

Прокуратура через суд обязала администрацию Белозерска и ООО «Водоканал» обеспечить население райцентра питьевой водой. По данным управления Роспотребнадзора, сейчас она не соответствует требованиям безопасности.

Ведомственная проверка показала, что вода в системе централизованного водоснабжения Белозерска не соответствует гигиеническим требованиям безопасности для населения, определенным СанПиН. В адрес ООО «Водоканал» неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, которые надлежащим образом не исполнялись.

- Решением Белозерского районного суда в удовлетворении исковых требований прокурора района было отказано, в связи с чем оно обжаловано в апелляционном порядке. На основании апелляционного представления прокурора Вологодским областным судом указанный судебный акт отменен, исковые требования прокуратуры Белозерского района удовлетворены, - сообщает областная прокуратура.

Фактическое исполнение судебного решения сейчас находится на контроле прокуратуры Белозерского района.

Напомним, что по итогам 2016 года жители Вологодской области хуже всех в России обеспечены качественной питьевой водой. Качественной питьевой водой у нас пользуются лишь 43% жителей области. Для сравнения, в регионах, которые заняли первые места этого рейтинга, этот показатель равен 100%.