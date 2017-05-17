В Вытегре пьяный вандал сорвал почтовый ящик и вывески со здания администрации

17.05.2017 [Происшествия]

В Вытегре молодой человек повредил имущество на здании местной администрации. Вандалу всего 19 лет, а ранее он уже был судим.

В полицию обратился представитель городской администрации и рассказал, что на крыльце их здания по улице Ленина неизвестные сорвали почтовый ящик и вывески. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 19-летний юноша. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Там он сознался в содеянном и рассказал, что в момент совершения преступления был пьян.

Ущерб составил порядка 17 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», молодому человеку грозит до трех месяцев ареста.

Напомним, это не первый случай вандализма, который произошел в Вытегре в этом году. В марте двое жителей города, также пьяных, ночью погнули семь конструкций для размещения праздничных материалов в Кировском сквере на проспекте Ленина.

 

Тэги: вандализм, пьянство
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