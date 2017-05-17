Житель Вологодского района убил подругу из-за квартиры

37-летний житель села Куркино Вологодского района задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Заподозрив, что женщина хочет присвоить его квартиру, он ударил ее ножом в грудь.

По версии следствия, в начале мая мужчина, находясь у себя дома, распивал спиртное со своей 39-летней сожительницей. Вместе с этой женщиной они жили с февраля 2017 года. Во время застолья пара поссорилась, мужчина схватил нож и ударил им подругу в область грудной клетки.

- От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело там же в квартире обнаружил участковый уполномоченный полиции, навестивший жилище подозреваемого в ходе очередных профилактических мероприятий, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе мужчина рассказал, что убил женщину, заподозрив ее в притязаниях на его квартиру. Расследование уголовного дела продолжается.